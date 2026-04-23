El mariscal de campo Fernando Mendoza, estadounidense de ascendencia cubana, fue seleccionado este jueves 23 de abril en el primer lugar del Draft de la NFL por los Raiders de Las Vegas.

Hay que recordar que Fernando Mendoza, de 22 años, era el favorito al número uno después de una gran temporada en el futbol americano universitario, cuando guió a los Hoosiers de Indiana Hoosiers al título de la NCAA de manera invicta.

Noticia relacionada: NFL Confirma a Las Vegas como Sede para el Super Bowl LXIII

Mendoza, de abuelos cubanos y quien creció en Miami, Florida, fue elegido como mejor jugador universitario, por lo que se hizo acreedor al Trofeo Heisman.

La noticia de su elección el Draft de la NFL la recibió Fernando Mendoza desde su casa en Miami: No quiso asistir a la ceremonia que se llevó a cabo en Pittsburgh porque prefirió compartir esa emoción con su familia, pero sobre todo con su madre, quien padece esclerosis múltiple y le resultaba complicado hacer el viaje a Pensilvania.

Hay que señalar que Mendoza no será titular indiscutible en los Raiders, que no han ganado un partido de playoffs en 24 años, sino que deberá aprender de Kirk Cousins mientras llega su momento de brillar.

Video: Francisco Javier González Señala Que la NFL Sabe Que Es Un Deporte Local pero Quiere Cruzar Fronteras

¿Cuáles fueron las primeras 5 selecciones del Draft 2026 de la NFL?

La selección de Mendoza por parte de Los Raiders, franquicia de la que es copropietario el exmariscal de campo Tom Brady, era esperada desde hace meses.

Así que las especulaciones comenzaron en el número 2 del Draft de la NFL: Los Jets de Nueva York finalmente seleccionaron a David Bailey, defensivo experto en cazar mariscales proveniente de Texas Tech.

Mientras que los Cardenales de Arizona eligieron en el tercer turno a Jeremiyah Love, corredor que brilló con el equipo de la Universidad de Notre Dame.

Luego, el receptor abierto Carnell Tate, de Ohio State, fue elegido cuarto por los Titanes de Tennessee. Y los Gigantes de Nueva York tomaron al defensivo Arvell Reese en el número 5.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC



