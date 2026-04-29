Federación de Futbol de Irán Canceló Participación en Congreso de la FIFA en Canadá
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Los dirigentes del futbol iraní ya estaban en Toronto, pero se regresaron a su país por el comportamiento inadecuado de funcionarios de inmigración
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Este miércoles 29 de abril se dio a conocer que la Federación Iraní de Futbol canceló su participación en el Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, debido a que fue objeto de "comportamiento inadecuado de funcionarios de inmigración" en el aeropuerto de Toronto.
De acuerdo con un comunicado de la organización, difundido por las agencias de prensa iraníes, el presidente y el secretario general de la Federación Iraní, que viajaron a Canadá con "visados oficiales", decidieron "volver a Turquía en el primer vuelo disponible por el comportamiento inapropiado y los insultos de los agentes de inmigración en el aeropuerto”.
De acuerdo con la información el presidente Mehdi Taj, el secretario general Hedayat Mombeini y su adjunto Hamed Momeni llegaron con visados para participar en el congreso del jueves, pero regresaron en el siguiente vuelo disponible.
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No se dieron a conocer más detalles sobre el incidente en el aeropuerto que llevó a los iraníes a irse.
Autoridades de la FIFA se reunirán con dirifentes de la Federación Iraní de Futbol
Lo que sí trascendió es que las autoridades de la FIFA se habían puesto en contacto con los iraníes para expresar su pesar por el incidente y les habían comunicado que Gianni Infantino, organizaría una reunión con ellos en la sede de la entidad.
La participación de Irán en la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México es el tema político más delicado de la agenda de la FIFA, desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán en febrero.
Hay que recordar que Irán clasificó al Mundial, pero las preocupaciones en materia de seguridad y desplazamientos en torno a los partidos del equipo en Estados Unidos han llevado a las autoridades de Teherán a buscar garantías y solicitar sedes alternativas.
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Con información de N+
RGC