Nashville vs Tigres: Horario y Alineaciones del Partido de Semifinales en Concachampions 2026

Este martes 28 de abril inician las semifinales de ida de la Concachampions 2026. El platillo del día es el partido Nashville vs Tigres, que se jugará en el Geodis Park, casa del equipo de la Major League Soccer (MLS).

Como se recordará, el Nashville llegó a estas instancias luego de superar en cuartos de final al América. En la ida igualaron sin goles, mientras que en la vuelta que se jugó en la CDMX los Coyotes vencieron 1-0 a las Águilas para avanzar a semifinales.

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Por su parte, los Tigres ganaron 2-0 el primer juego, en casa. Y en la vuelta los Sounders recibieron a los felinos y los vencieron 3-1, para quedar 3-3 en el global. Gracias al gol de visitante, el club mexicano amarró el pasaporte a la siguiente ronda.

Nashville vs Tigres: Posibles Alineaciones del Partido de Semifinales en Concachampions 2026

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Nashville: Brian Schwake; Andy Najar, Jeison Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Hany Mukhtar, Cristian Espinoza, Ahmed Qasem y Warren Madrigal.

Tigres: Nahuel Guzmán, Jesús Angulo, Jesús Garza, Joaquim Henrique, Vladimir Reyes, Juan Brunetta, César Araújo, Diego Lainez, Marcelo Flores, Ángel Correa y Ozziel Aguirre.

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Nashville vs Tigres: ¿Cuándo y a Qué Hora es el Partido de Semifinales en Concachampions 2026?

El partido Nashville vs Tigres está programado para jugarse este martes 28 de abril a las 18:30 horas en el Geodis Park.

Por otra parte, el partido LAFC vs Toluca se disputará mañana, miércoles 29 de abril, a las 20:30 horas en el Banc of California Stadium.

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Con información de N+

RGC