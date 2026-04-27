¿Erik Lira Sale de Cruz Azul para Jugar en Europa? Esto Sabemos Sobre el Futuro del Jugador

El partido de la jornada 17 ante Necaxa fue el último de Erik Lira con la playera del Cruz Azul en el Torneo Clausura. Ello porque será convocado a la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Y es probable que no regrese a la Liga MX, ya que hay equipos europeos interesados en ficharlo.

El partido Cruz Azul vs Necaxa fue emotivo para el mediocampista celeste, ya que aprovechó para despedirse de la afición en el Estadio Banorte, antes de concentrarse bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Noticia relacionada: Tato' Noriega Deja de Ser Presidente Deportivo de Rayados: ¿Por Qué se Va del Club Monterrey?

Además, de acuerdo con TUDN, en las gradas del estadio estuvo un visor del City Football Group, entidad propietaria de equipos como el Manchester City y el Girona, para ver el partido y observar concretamente a Lira.

¿Erik Lira se Va del Cruz Azul para Jugar en Club Europeo? Esto Sabemos del Futuro del Jugador Mexicano

Eso hizo crecer la versión de que Erik Lira ya no regresará a la Liga MX después del Mundial 2026. Aunque él asegura que no sabe nada al respecto: “Estoy trabajando para eso, si bien ahora son rumores, quiero hacerlo realidad”.

Lira añadió que “primero necesitaba ganar este partido y después quiero estar en la lista, y estoy seguro de que México hará historia. Pero no solamente yo, todos los que estemos dentro daremos un salto importante y los que estamos acá vamos a levantar la mano para que seamos más en Europa”.

Video: ¡El Atlante Regresa a la Liga MX en 2026!

Hay que recordar que Erik Lira ha sido una pieza fundamental en el esquema del entrenador nacional, Javier Aguirre, sobre todo desde que dejó de contar con Edson Álvarez debido a una cirugía de tobillo.

Por ello es que su inclusión en la lista definitiva rumbo al Mundial 2026 es inminente. Y a propósito de su último partido con el Cruz Azul, jugado el domingo anterior, Lira se dirigió a la afición: “Agradecerles, la verdad se me pone la piel chinita. Tengo muchos sentimientos encontrados”.

En ese sentido añadió que “fue un buen triunfo, dos años consecutivos siendo el mejor equipo del año. Es mucho esfuerzo, no solamente de los jugadores sino también del cuerpo técnico, del staff, de toda la gente que está en La Noria”.

“Cruz Azul siempre va a estar en mi corazón”, dijo por último el futbolista de 26 años que surgió en la cantera de Pumas y llegó a Cruz Azul en el Torneo Clausura 2022.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC