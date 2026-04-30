Gianni Infantino, Presidente de FIFA, Reitera que Irán Jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

Este jueves 30 de abril el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que Irán disputará los partidos del Mundial en Estados Unidos. Lo anterior pese a que la Federación de Futbol de ese país no participa en el Congreso del ente rector del futbol en Vancouver, Canadá, debido a las tensiones.

"Por supuesto que Irán participará en la Copa ​Mundial de la FIFA 2026. Y, por supuesto, Irán jugará en Estados Unidos", recalcó Infantino y luego ofreció sus argumentos: "La razón es muy sencilla, tenemos que ‌unirnos. Es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad".

Y después de que Infantino manifestó la postura de la FIFA, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que estaba de acuerdo con la participación de Irán en el torneo.

"Si lo dijo Gianni, estoy de acuerdo", señaló Trump desde la Casa Blanca. "¿Saben qué? Dejen que jueguen".

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¿Por qué Irán no asistió al Congreso de la FIFA en Vancouver?

Lo anterior en medio de otra polémica: Los responsables de la Federación de Futbol de Irán, incluido el presidente Mehdi Taj, llegaron hasta Canadá el miércoles 29 de abril para asistir al Congreso de la FIFA. Pero dieron media vuelta en el aeropuerto de Toronto debido al "comportamiento inaceptable" por parte de las autoridades de inmigración canadienses, a pesar de viajar con visas válidas.

Dos de los delegados podían asistir al Congreso, pero decidieron no ‌hacerlo después de que a uno de ellos se le denegara la entrada a ⁠Canadá. Y todo indica que fue al presidente Mehdi Taj.

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Y es que Taj es un antiguo miembro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Las autoridades canadienses afirmaron que las decisiones sobre la entrada se toman caso por caso y que las personas vinculadas al CGRI, que Ottawa designa como organización terrorista, no pueden ingresar al país.

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"Puedo ofrecer las siguientes garantías y datos. Uno es ​que, como saben, la Guardia ​Revolucionaria Iraní y ‌todos ‌sus miembros figuran en la lista de organizaciones terroristas desde hace varios años", declaró el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"Se prohíbe la entrada a sus miembros. Contamos con una serie de controles y tomamos medidas. Ningún miembro ha entrado en el país. Se han tomado las medidas oportunas", agregó.

Irán está clasificado para el Mundial 2026, pero su participación ha estado plagada de dificultades luego de la guerra en Medio Orienye, ya que Teherán ha solicitado sedes alternativas para los partidos en territorio estadounidense. La FIFA rechazó esa petición, insistiendo en que el calendario se mantendrá.

El ‌secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo la semana pasada que Washington no tiene objeciones a que los jugadores iraníes participen en el Mundial, pero precisó que no se ⁠permitirá que viajen acompañados por personas vinculadas al CGRI.

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Con información de N+

RGC

