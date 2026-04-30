Memo Ochoa se Despide: Jugará el Mundial 2026 y Luego Colgará los Guantes

El portero mexicano Guillermo "Memo" Ochoa confirmó este jueves que disputará la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana y que ese será su último torneo como futbolista profesional. La confirmación llegó a través de su cuenta de Instagram, donde compartió el reporte del periodista Fabrizio Romano, uno de los especialistas en transferencias más reconocidos a nivel internacional.

"Memo Ochoa jugará su sexta Copa del Mundo representando a México, ya que el legendario portero formará parte de la plantilla", publicó Romano en sus redes sociales. "Ochoa se retirará del fútbol profesional inmediatamente después, dejando su club y la selección nacional."

Al difundir ese mensaje desde su propia cuenta, el guardameta de 40 años avaló la información sin emitir una declaración adicional.

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Lo que se sabe del retiro de Memo Ochoa

Jugará el Mundial 2026 como su sexta participación mundialista

Se retirará del fútbol profesional al término del torneo

Dejará tanto su club actual como la selección nacional

Actualmente juega en el AEL Limassol de Chipre

Un cierre en casa

El torneo que marcará su despedida arranca en junio próximo. México tiene programado su partido inaugural contra Sudáfrica en el Estadio Banorte, en lo que sería uno de los primeros encuentros de un certamen que se disputará en territorio norteamericano, incluyendo suelo mexicano. Ochoa llegaría al torneo como uno de los jugadores con más historia dentro del representativo nacional.

Su trayectoria en mundiales abarca dos décadas de competencia: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. El de 2026 cerraría ese ciclo con la camiseta verde.

La lista de convocados anunciada el 28 de abril corresponde únicamente a jugadores de Liga MX, entre quienes figuran los porteros Raúl Rangel, de Chivas, y Carlos Acevedo, de Santos. Los mexicanos que militan en Europa —entre ellos Ochoa, quien defiende la portería del AEL Limassol en Chipre— no forman parte de ese primer bloque, ya que la nómina definitiva se completará el próximo 1 de junio.

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CT