Asesinan a Regidor de Talpa de Allende, Marco Antonio Franco Palomera; Esto se Sabe

Durante la mañana de este 30 de abril, autoridades confirmaron el asesinato del regidor de Talpa de Allende, Marco Antonio Franco Palomera. Según Roberto Alarcón, Coordinador Estratégico de Seguridad, el homicidio se llevó a cabo con un arma de fuego.

El primer respondiente del asesinato fue la Policía Municipal de Talpa de Allende durante su servicio de patrullaje, donde lograron escuchar una detonación con arma de fuego y al llegar al punto, localizaron al regidor Marco Antonio Franco Palomera.

¿Qué se sabe del homicidio?

Roberto Alarcón, Coordinador Estratégico de Seguridad, destacó que la investigación continúa en proceso. Sin embargo, mencionó que la víctima fue identificada como regidor de Talpa de Allende. Asimismo, ya se han solicitado a las autoridades correspondientes para analizar la escena del crimen y dar con el responsable.

También compartió el asesinato ocurrió durante la mañana del 30 de abril; de manera preliminar, se indica que la agresión pudo ser directa en la colonia San Rafael.

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