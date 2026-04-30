De Emergencia a Alerta Atmosférica: Avanza Control de Incendio en Vertedero de Zapopan

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, la emergencia atmosférica declarada el 29 de abril, derivada del incendio en un vertedero de basura en Zapopan, fue reducida a nivel de alerta.

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Asimismo, continúa el operativo de seguridad por parte de las instituciones del sector salud, con el fin de brindar atención médica a quien lo requiera. Las autoridades mantienen las recomendaciones de uso de cubrebocas, evitar actividades al aire libre y no transitar por la zona afectada.

¿Qué ha sucedido con el incendio?

En el lugar, los elementos de Protección Civil y Bomberos continúan con las labores de control y extinción. El fuego se mantiene activo únicamente en un punto del vertedero, el cual ya había sido clausurado previamente. Las autoridades informaron que los trabajos están por concluir y que el humo generado es ya casi imperceptible.

Los bomberos han trabajado durante más de 24 horas en este vertedero ubicado a la altura de la carretera a Nogales, con el apoyo de distintas dependencias y de la brigada 249.

Hasta la mañana de este miércoles, se reportó el uso de 14 pipas con capacidad de 10 mil litros de agua cada una. Por su parte, el presidente municipal, Juan José Frangie, señaló que se trata de un vertedero clandestino y que ya se analizan las sanciones correspondientes.

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