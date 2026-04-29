Rescatan a Seis Caballos en Estado de Abandono y Maltrato en la Localidad de Ajijic, en Chapala

Seis caballos en condiciones de abandono y maltrato fueron rescatados en la localidad de Ajijic, tras un operativo realizado en el municipio de Chapala.

Noticia Relacionada: Aseguran Otro Ejemplar de Mono Araña que se Encontraba al Exterior de una Casa en Guadalajara

El operativo se realizó tras una denuncia ciudadana

La intervención se llevó a cabo luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre la situación de los animales en la zona conocida como Paseo de los Caballos, sobre la calle Camino Real, en la colonia La Floresta. Al arribar al sitio, autoridades aseguraron a los seis equinos, los cuales presentaban visibles signos de descuido.

De acuerdo con la valoración realizada por médicos veterinarios zootecnistas, los caballos sufrían anemia, desnutrición y parasitosis, condiciones que evidencian un prolongado estado de abandono.

Los caballos fueron llevados con especialistas

Tras su rescate, los animales fueron puestos a disposición de especialistas para su atención y recuperación, con el objetivo de mejorar su estado de salud.

Cabe señalar que durante este operativo no se reportaron personas detenidas, mientras que las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias Recomendadas: