Rescatan a Mono Araña en Cautiverio en Jalostotitlán, Jalisco; Estaba Encadenado en una Jaula

Un ejemplar de mono araña fue asegurado por elementos de la Policía del Estado en el municipio de Jalostotitlán, luego de ser encontrado en condiciones de cautiverio dentro de un establecimiento.

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El mono se encontraba en una jaula y encadenado

El hallazgo ocurrió en la colonia Lagos del Sol, donde los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia. Fue al interior de un local dedicado a la venta de bebidas donde detectaron al animal, el cuál que se encontraba dentro de una jaula y además sujeto con una cadena, situación que encendió las alertas de los oficiales.

El mono araña es una especie en peligro de extinción

Debido a que se trata de una especie en peligro de extinción, los policías solicitaron a los responsables del negocio la documentación que acreditara su posesión legal; sin embargo, no pudieron comprobarla en el momento.

Ante esta irregularidad, se activó el protocolo correspondiente y se dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, instancia encargada de atender este tipo de casos relacionados con fauna silvestre.

El mono araña fue asegurado por las autoridades estatales y posteriormente trasladado a Villa Fantasía, donde quedó bajo resguardo y recibirá atención especializada.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho; sin embargo, el caso ya es investigado por las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

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