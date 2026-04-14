‘Yuji’, el Mono Patas Bebé de Guadalajara, Pronto Podría Reintegrarse con su Grupo
El mono patas bebé del Zoológico de Guadalajara, que nació pesando 443 gramos, continúa creciendo y pronto podría ser reintegrado con su grupo
‘Yuji’, el ejemplar de mono patas de sólo 43 días de nacido, que recibe crianza asistida en el Zoológico Metropolitana de Guadalajara, cada día es más fuerte, más juguetón y con más curiosidad por descubrir el mundo.
Yuji podría regresar con su grupo de monos
El equipo de 12 médicos veterinarios y cuidadores que lo vigilan a todas horas, confirmó que en los últimos días, Yuji comenzó a tomar una fórmula láctea para humanos enriquecida con vitaminas y minerales, además de consumir alimentos sólidos. Además esperan que en un plazo de 6 a 7 meses se reintegre con su grupo.
“Ahorita va, digamos que realizando una socialización temprana con su grupo todos los días lo llevamos con el grupo, el grupo lo está viendo constantemente. La idea de llevarlo a tan temprana edad es justamente para que vaya aprendiendo a ser un primate, la idea no es tenerlo en un área aislada, la idea es reintegrarlo con su grupo”, explicó Carlos Gómez Medina, jefe de Bienestar Animal del Zoológico de Guadalajara.
A pesar de que Yuji se aferra a su peluche con el que poco a poco crear un vínculo social y una segunda oportunidad de vida, luego de que su madre, al ser primeriza, no supo darle la crianza adecuada, no desaprovecha la oportunidad de desplazarse entre las cuerdas y balancearse en su hamaca.
Expertos aseguran que los monos, en las primeras etapas de su vida, tienen que estar sujetos de sus madres y hermanos, por lo que el ejemplar es constantemente trasladado con su grupo para que aprenda a imitarlos.
“Una de las ventajas que tenemos de Yuji, nacieron otros tres monos en su misma tropa, casi de la misma edad, entonces eso también nos ayudará muchísimo a que aprenda por imitación, muchos comportamientos que le van a ayudar en su desarrollo posterior”, mencionó Gómez.
Con un peso actual de 620 gramos, Yuji muestra inteligencia y fortaleza por seguir desarrollándose, aunque esto implique robarse el corazón de todas y todos.
Ivonne Alcántara / N+
