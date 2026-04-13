¿Cuál es la Historia de ‘Yuji’? El Mono Patas Bebé que Vive en el Zoológico de Guadalajara

Pesando tan solo 443 gramos nació Yuji, un ejemplar de mono patas que requirió atención especial en el zoológico principal del Área Metropolitana de Guadalajara.

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El pequeño Yuji es criado por al menos 13 médicos y cuidadores, quienes lo mantienen en un entorno controlado con arduos turnos de 12 horas; sin embargo, en un principio requirió atención 24/7.

¿Por qué requiere atención especial Yuji?

Yuji es un ejemplar de mono patas, una de las especies que habitan en África y de las más rápidas que hay. Sin embargo, el pequeño requirió atención especial ya que su madre, al ser primeriza, no supo darle una crianza adecuada.

“Estos animales requieren cuidados muy específicos de gente, que está prácticamente 24 horas al día en ciertas etapas de la crianza de estos animales y que, se necesitan cuestiones muy particulares de alimentación, medicina, conducta y cuidados sumamente especializados”, explicó Carlos Gómez Medina, médico veterinario y jefe de bienestar animal

Abrazado de un peludo peluche que simula la calidez y el pelaje de su madre, es como Yuji duerme y come, esto le ayuda a generar un vínculo social. Además, todos los días le toman la temperatura y lo pesan para conocer su progreso, tanto antes como después de comer y así medir las cantidades de fórmula láctea que requiere. Actualmente ya se encuentra superando los 610 gramos.

“Aparte de ser carismático visualmente, es un animal bastante inteligente; se ha visto que es muy fuerte, ha luchado mucho por seguir desarrollándose. Entonces creo que él se ha ganado nuestro cariño desde ese punto”, agregó Iván Reynoso, médico veterinario zootecnista.

Los especialistas estiman que en aproximadamente seis meses, Yuji ya va a estar listo para integrarse en el refugio, junto con los demás ejemplares de su especie.

Monserrat Moreno / N+

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