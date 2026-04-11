Hay Un Muerto y 9 Lesionados Tras un Accidente Vial en Carretera a Colotlán en Jalisco

Accidente vial deja a una persona sin vida y 9 heridas, El hecho ocurrió a la altura del fraccionamiento Palermo. Según mencionaron los afectados, parecía que el causante, un camión tipo tortón cargado con arena, se quedó sin frenos.

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El choque generó una carambola en la que se vieron involucrados siete vehículos. El tráiler volcó y cayó sobre un automóvil, donde viajaba un hombre que falleció al instante.

Algunas personas observaron cómo el conductor descendió del camión y huyó del lugar con rumbo a Valle de los Molinos.

¿Cuáles fueron las afectaciones que generó el accidente?

El fatal accidente generó filas kilométricas en ambos sentidos de la vialidad debido a la obstrucción. El percance ocurrió alrededor del mediodía del sábado; después de cinco horas la carretera fue liberada.

Bomberos de Zapopan y elementos de la policía trabajaron para despejar la vía. Finalmente, peritos del IJCF trasladaron el cuerpo de la víctima a la morgue de la ciudad.

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