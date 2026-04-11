Fiscalía de Jalisco Asegura que Presentará la Acusación Definitiva Contra Exfutbolista Omar 'N'

La Fiscalía de Jalisco está lista para presentar la acusación definitiva contra el exfutbolista Omar “N”, informó Salvador González de los Santos, titular de la dependencia.

La defensa legal del imputado señaló que el 10 de abril venció el plazo de la investigación complementaria y lo que sigue en el proceso legal es la audiencia intermedia, donde se presentarán las pruebas que serán utilizadas en el juicio.

Nota relacionada: Da Inicio la Audiencia Contra Omar 'N' por Presunto Abuso Contra una Menor

Sin embargo, este paso está frenado debido a un amparo presentado hace seis meses por el equipo de abogados del deportista.

¿Qué señala el abogado de la presunta víctima de Omar 'N' y qué pruebas aseguró que existen?

Omar “N” fue detenido el 4 de octubre de 2025 y se le vinculó a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado. El abogado señaló que las agresiones de Omar "N" habían estado ocurriendo desde hace al menos seis años y que durante ese tiempo existió violencia psicológica hacia la víctima menor de edad para que esta no lo denunciara. Omar "N" y la madre de la víctima mantenían hasta el día de la denuncia una relación sentimental.

El asesor jurídico expuso que hay capturas de pantalla de mensajes enviados por Omar "N" a la menor, e incluso un video.

Historias recomendadas:

Suman 89 Bolsas con Restos Humanos Localizadas en la Fosa de Los Ángeles de Nextipac, Zapopan

Se Forma la Tormenta Tropical Raymond; Prevén Lluvias, Oleaje y Vientos Fuertes en Jalisco

Hombre y su Perrito Mueren Quemados en Tlaquepaque Tras un Incendio en su Casa