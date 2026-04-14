Contingente con 300 Vehículos de Plataforma se Manifiesta en Guadalajara por Tarifas Justas

Un contingente de aproximadamente 300 vehículos de plataforma se moviliza este 14 de abril sobre la avenida Lázaro Cárdenas con dirección al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, generando importantes afectaciones a la circulación.

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La caravana partió desde las inmediaciones del Estadio Guadalajara, en la zona del Bajío, en Zapopan, y avanzó de forma continua, aunque en un momento realizó una detención temporal sobre el Puente Matute Remus como parte de la protesta, para posteriormente reanudar su trayecto.

Elementos motorizados de la Policía Vial acompañan el contingente para resguardar la circulación. A la movilización también se han sumado repartidores de plataformas digitales, tanto de alimentos como de paquetería, quienes circulan en motocicleta.

Demandan mejores condiciones ante próximos eventos internacionales

Los manifestantes solicitan tarifas más justas por los servicios que prestan, así como la posibilidad de operar en las inmediaciones y accesos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Estas demandas se presentan en el contexto de la próxima realización del Mundial de 2026, que tendrá actividad en la ciudad en junio.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara informó que se prevé la llegada del contingente a sus instalaciones, lo que podría generar tráfico intenso en las vialidades de acceso. Por ello, recomendó a los usuarios anticipar sus traslados y considerar posibles retrasos.

Priscilla Velasco / N+ Guadalajara

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