¿Cuánto Da 'Yo Jalisco: Apoyo a Personas Cuidadoras 2026'? Hay Registro Abierto
El programa de Yo Jalisco: Apoyo a Personas Cuidadoras retoma el registro tras Semana Santa y ofrece respaldo económico a quienes atienden a familiares en situación de dependencia
El programa Yo Jalisco reabrió su convocatoria para brindar apoyo a personas cuidadoras, con el objetivo de contribuir a solventar los gastos derivados de la atención de familiares en condición de dependencia.
Este beneficio está dirigido a quienes cuidan de personas con discapacidad, enfermedad renal crónica o de niñas y niños con cáncer, siempre que acrediten su condición conforme a lo establecido en las Reglas de Operación vigentes. Asimismo, contempla a dependientes que requieran de un cuidador primario o monitor por motivos de discapacidad o enfermedad renal crónica.
Las autoridades estatales informaron que el registro se reanudó el pasado 13 de abril, tras el periodo vacacional de Semana Santa, y precisaron que el trámite podrá realizarse hasta el próximo 17 de abril.
¿De cuánto es el apoyo?
El programa contempla un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales para las personas beneficiarias. Este monto será entregado mediante dos pagos trimestrales y un pago bimestral, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, a través de dispersiones por transferencia electrónica.
Con esta iniciativa, el gobierno de Jalisco busca respaldar a quienes realizan labores de cuidado no remuneradas, facilitando recursos que contribuyan a mejorar su calidad de vida y la de las personas bajo su atención.
