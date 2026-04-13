Registro Abierto para 'Yo Jalisco: Apoyo a Personas Cuidadoras 2026'; Cuándo Cierra y Requisitos

El programa ‘Yo Jalisco’ reabrió la convocatoria para apoyar a las personas cuidadoras, con la cual se podrá obtener un apoyo económico para solventar gastos necesarios.

Noticia relacionada: Requisitos para Apoyos Económicos a Cuidadoras y Personas con Discapacidad en Jalisco

Este beneficio es para personas que cuidan de familiares que dependen de cuidados por discapacidad, enfermedad renal crónica o niñas y niños con cáncer que acrediten su condición con base en lo que se indica en las Reglas de Operación Vigentes.

El apoyo también es para dependientes de cuidados que necesiten de un cuidador primario o monitor, por motivo de discapacidad o enfermedad renal crónica.

¿Cuándo cierra la convocatoria?

Cabe señalar que este 13 de abril, el registro fue reanudado después de vacaciones de Semana Santa, sin embargo, las autoridades también anunciaron que el último día para realizar el trámite es el 17 de abril.

Las personas podrán obtener la cantidad de 2 mil pesos mensuales, los cuales serán entregados a través de dos pagos trimestrales y un pago bimestral, de acuerdo a la suficiencia presupuestal y mediante dispersiones por transferencia electrónica.

¿Cuáles son los requisitos para la convocatoria?

En caso de ser una persona cuidadora, estos son los requisitos:

Inscribirse como solicitante del apoyo.

como solicitante del apoyo. Acreditar la identidad de la persona cuidadora de nacionalidad mexicana y su mayoría de edad.

de la persona cuidadora de nacionalidad mexicana y su mayoría de edad. Acreditar la identidad de la persona de nacionalidad mexicana que recibe el cuidado.

Acreditar el parentesco entre la persona cuidadora y la persona a quien brinda los cuidados, así como su rol como persona cuidadora principal.

entre la persona cuidadora y la persona a quien brinda los cuidados, así como su rol como persona cuidadora principal. Acreditar residencia en Jalisco.

Acredita la situación de dependencia por discapacidad, enfermedad renal crónica o cáncer.

No ser beneficiario de otro programa parecido.

Encontrarse en condiciones de pobreza o rezago social.

Acreditar condición de desempleo o no realización de actividades laborales remuneradas por parte de la persona cuidadora.

En caso de de ser una persona dependiente de cuidados, los requisitos son los siguientes:

Inscribirse como solicitante del apoyo.

Acreditación de la identidad de nacionalidad mexicana y mayor de edad.

Acreditación de discapacidad o enfermedad renal crónica.

Residencia en Jalisco.

Acreditar no ser beneficiario de algún otro programa parecido.

Encontrarse en condiciones de pobreza o rezago social.

¿Cuáles son los documentos que se necesitan?

Los documentos a entregar son los siguientes:

Copia de la CURP .

. Copia de identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.

vigente, como INE o pasaporte. Copia de actas de nacimiento.

Carta bajo protesta de decir la verdad firmada a mano.

Copia de comprobante de domicilio , no mayor a 90 días, puede ser de la luz, televisión de paga, internet, teléfono o agua.

de , no mayor a 90 días, puede ser de la luz, televisión de paga, internet, teléfono o agua. Copia de certificado de discapacidad oficial.

Para ver la convocatoria completa, puedes visitar este enlace.

Las Noticias Guadalajara / N+

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