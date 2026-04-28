Mono Araña Asegurado en Jalostotitlán se Muestra Agresivo pero con Buen Estado de Salud

El mono araña que fue asegurado en Jalostotitlán, Jalisco, se encuentra en buen estado de salud, sin embargo, muestra una actitud agresiva, de acuerdo con el Jefe de Unidad de Villa Fantasía de Zapopan, Íñigo Alejandro Mora.

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La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que el mono estaba dentro de un local en donde venden bebidas, al interior de una jaula y con una cadena. Después de su rescate, fue trasladado a Villa Fantasía, donde permanece aislado, en cuarentena y bajo pruebas médicas.

Hasta el momento no se ha informado acerca de anormalidades en el mono araña asegurado.

“Es un poquito agresivo pero se está ya acomodando y calmando y ya está empezando a oler a otros animalitos de su especie. El siguiente paso es hacer tropas para que empiece a socializar con animalitos de su misma especie”, explicó Mora.

Este ejemplar tiene aproximadamente tres años y requiere estar con más de sus iguales. El mono araña es mexicano, se encuentra en peligro de extinción y está protegido por la federación, por lo que es ilegal contar con uno de ellos.

Además al tener a estos monos en cautiverio como un animal doméstico, es perjudicial para ellos, ya que no cuentan con un espacio apto y su alimentación no es la adecuada.

“Empiezan a tener problemas metabólicos y severos, que por una nutrición que no es la de ellos pueden tener daños hepáticos, daños renales, que a la larga les produce enfermedad crónica o hasta la muerte”, manifestó Mora.

¿Cuál es el factor que influye en la extinción del mono araña?

De acuerdo con Mora, hay dos factores principales que influyen en la extinción de esta especie: que cada vez hay menos hábitat por el crecimiento de la urbanización y el tráfico ilegal.

En los últimos días se han decomisado tres monos araña en diferentes lugares de Jalisco: el primero de ellos ocurrió el 23 de abril, en la colonia Benito Juárez, en Guadalajara, cuando un mono fue descubierto colgado de cables de alta tensión y que recibió una descarga eléctrica.

El segundo fue localizado en Jalostotitlán, dado a conocer por las autoridades el 25 de abril, y recientemente, este 28 de abril, en la colonia Morelos, fue asegurado uno más cuando un hombre salió de su hogar y el espécimen se lanzó sobre él y lo reportó a las autoridades.

Karina Fuerte / N+

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