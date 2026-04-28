Separan de su Cargo a Elementos de la Policía de Guadalajara por Presunta Omisión

Los elementos de una unidad oficial de la Comisaría de Guadalajara fueron retirados de su cargo luego de que circulara un video en redes sociales donde se muestra la presunta privación de la libertad de un hombre dentro del estacionamiento de una plaza comercial en avenida Revolución, a su cruce con Ramón López Velarde.

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En el video, se observa la agresión de varios sujetos hacia un hombre, quien parece resistirse; segundos después, se ve circular a una unidad de la Comisaría de Guadalajara por avenida Revolución, en dirección a Río Nilo. Pese a lo anterior, parece que supuestamente los elementos no se percatan del presunto delito.

¿Qué pasó en la plaza comercial?

Posteriormente, la zona fue acordonada por oficiales municipales tras recibir múltiples reportes de detonaciones de arma de fuego, en el lugar se localizaron dos vehículos dañados por disparos, casquillos percutidos sobre el pavimento, manchas de sangre en el piso, así como calzado aparentemente de las víctimas, sin embargo, no se han reportado personas detenidas.

Cabe mencionar que, de acuerdo a testigos, eran al menos ocho sujetos los que atacaron a un grupo de hombres que iban a bordo de un auto blanco.

Jahir Bernardino / N+

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