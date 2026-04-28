Comando Irrumpe en Vivienda y Asesina a Joven de 19 Años en Tlaquepaque

Sujetos armados irrumpieron un hogar en la colonia Las Juntas, en Tlaquepaque, donde de manera directa asesinaron a un joven de 19 años. La víctima falleció mientras recibía atención médica en un puesto de socorros.

El crimen ocurrió en un domicilio de la calle San Pedro, al cruce con San Mateo, en Tlaquepaque. Fue ahí que vecinos reportaron una ráfaga de disparos, lo que provocó el despliegue de varias unidades de la Comisaría Municipal.

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Al arribo de las patrullas tlaquepaquenses, los uniformados inicialmente no localizaron a ningún herido; sin embargo, los indicios encontrados en la vía pública, entre ellos varios casquillos de un arma calibre 9 mm, la fachada del domicilio con múltiples impactos, así como manchas de sangre sobre la banqueta, daban cuenta de que, en efecto, en el lugar alguien había sido atacado a balazos.

Mientras policías municipales aseguraban los indicios y resguardaban la zona, de manera simultánea, personal de la Cruz Verde Marcos Montero, ubicada también en Tlaquepaque, dio cuenta del arribo de un joven herido en estado crítico de salud.

Paramédicos lo recibieron y, tras la valoración, se pudo saber que presentaba un disparo en la cabeza, lesión que en pocos minutos le provocó la muerte.

¿Qué se sabe de los responsables?

Aunque vecinos se mostraron herméticos para ofrecer características o datos de los agresores, se logró saber que éstos irrumpieron en la finca para de manera directa disparar en contra de la víctima. Posteriormente, escaparon a bordo de un vehículo, del que por el momento no se tiene ninguna pista.

Los casquillos fueron incorporados a la carpeta de investigación, luego de que elementos de la Fiscalía de Jalisco acudieran para procesar la escena, en espera de obtener características de los causantes. Cabe destacar que fincas aledañas cuentan con cámaras de videovigilancia que pudieron captar el momento de la agresión.

Abraham Flores Maciel / N+

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