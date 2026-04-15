Jalisco Anuncia Programa de Transporte Público Gratis para Niños; Este es la Fecha de Registro

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que el estado contará con un programa de transporte público gratuito para niñas y niños, esto en el marco de abril, el mes de la niñez, de acuerdo con el mandatario estatal, para apoyar a la economía de las familias.

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La estrategia consiste en brindar dos viajes gratis diarios a niños de 5 a 12 años que asisten a escuelas públicas o privadas.

¿Cuándo arrancará la convocatoria para el registro?

Este programa dará inicio a partir del 30 de abril, mientras que la fecha de registro será del 20 de abril al 30 de mayo, a través de la página oficial de la Tarjeta La Única.

Los estudiantes que ya cuenten con las tarjetas de La Única o Mi Movilidad, sólo tendrán que realizar el registro y el beneficio se verá reflejado en dichas tarjetas.

El gobernador aseguró que Jalisco es el primer estado que tendrá este programa de transporte público gratuito para los menores.

“Es una convicción que la apuesta por la educación de Jalisco va a mejorar nuestro futuro, por eso somos el primer estado en darle a los infantes pasaje gratuito”, manifestó Lemus a través de sus redes sociales.

Iliana Gutiérrez / N+

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