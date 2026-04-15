Camión de la Ruta 644-A Choca contra Tren en Tlaquepaque y Deja 3 Heridos

Un camión de la ruta 644-A, chocó contra el tren sobre la calle Juan de la Barrera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, el cual dejó tres personas lesionadas.

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El accidente ocurrió en la colonia Las Juntas; el conductor del transporte público habría intentado ganarle el paso al ferrocarril.

Heridos no requirieron traslado de emergencia

Tras el accidente, los tres lesionados fueron valorados y, al presentar heridas leves, firmaron el desistimiento médico.

Bomberos de Tlaquepaque que arribaron al lugar de los hechos, revisaron a los tres pasajeros heridos, sin embargo, se mencionó que las lesiones fueron leves. Posteriormente, fueron enviados a un hospital particular para su atención.

Juan Pablo Ortega / N+ Guadalajara

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