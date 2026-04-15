Cambian los Días de Clases Virtuales en Escuelas de Jalisco ante el Mundial 2026

La Secretaría de Educación Jalisco ajustó el calendario 2025-2026 para el cierre del ciclo escolar en las escuelas de educación básica, públicas y privadas, ante la llegada del Mundial 2026, por lo que habrá clases a distancia.

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¿Qué días habrá clases virtuales en Jalisco?

Estas modificaciones incluyen actividades educativas a distancia los días 11, 18, 23 y 26 de junio, fechas en que se realizarán los partidos del Mundial de Futbol en Guadalajara.

“En el juego de la Selección, el inaugural evidentemente va a ser una F efervescencia, nos ha pedido el gobernador, queremos esa flexibilidad a los niños y a las familias y ese día va a ser libre para todos en Jalisco, y esto va a ser un trabajo a distancia, no quiere decir que los niños se van de día libre”, explicó Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco.

¿Qué pasará con el registro de calificaciones?

El registro de calificaciones se realizará del 19 al 26 de junio, mientras que la entrega de boletas será el 29 y 30 de junio.

Será el 30 de junio cuando llegue el fin de clases ordinarias, y el 1 de julio se realizará la sesión del Consejo Técnico Escolar, y los días 2 y 3 de julio se llevará a cabo el taller intensivo para docentes.

Del 6 al 14 de julio habrá actividades pedagógicas complementarias opcionales, y del 6 al 10 de julio se entregarán certificados de manera digital. El ciclo escolar terminará el 15 de julio, dando inicio al periodo vacacional.

Iliana Gutiérrez / N+

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