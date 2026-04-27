Detectan 2 Casos de Amenazas de Tiroteo en Escuelas de Jalisco; Esto Dicen las Autoridades

En Jalisco se registraron dos casos de amenazas de agresiones con arma de fuego presuntamente por parte de estudiantes en escuelas de educación básica, como parte de una tendencia que se registró a través de redes sociales.

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Por su parte, el Secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que ambos casos se registraron la semana pasada en dos secundarias: una en Zapopan y otra en Guadalajara, y comentó que no han ocurrido sucesos violentos.

“Son bromas de mal gusto, no hay que tomarlas o minimizarlas, hay que poner toda la atención en ellos y seguir trabajando en el tema preventivo. Una cosa muy buena es que sólo pasó un par de días pero el resto de los hechos se hicieron muchos llamados a la conciencia por parte de los directivos”, manifestó Flores Miramontes.

El funcionario también explicó que la semana pasada, secretarios de educación en todos los estados del país se reunieron con el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y acordaron intensificar las campañas preventivas.

Autoridades escolares no revisarán mochilas de los estudiantes

También descartó que se vaya a implementar la revisión de mochilas al ingreso de las escuelas debido a que el marco jurídico no lo permite, a menos que haya una causa de fuerza mayor y que esté justificada ante la normatividad.

Por último, Flores Miramontes, hizo un llamado a los padres de familia para estar atentos a las mochilas de sus hijos y revisar diariamente, con la finalidad de detectar y retirar artículos inapropiados que puedan generar algún problema dentro de las escuelas.

Iliana Gutiérrez / N+

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