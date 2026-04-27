Manifiestación para Exigir la Prohibición de las Corridas de Toros en Aguascalientes

Activistas y defensores de los derechos animales se manifestaron en Aguascalientes para exigir la prohibición de las corridas de toros, en el marco de la Feria Nacional de San Marcos.

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La marcha se realizó para exigir la prohibición de las corridas de toros

La protesta se realizó a un costado del monumento al Encierro, donde integrantes del movimiento “Tortura no es cultura” colocaron pancartas, realizaron pintas y llevaron a cabo un performance para visibilizar su rechazo a la tauromaquia.

Durante la manifestación, algunos aficionados a la llamada “fiesta brava” se hicieron presentes y mostraron su postura en contra de los activistas, lo que generó momentos de tensión. Sin embargo, la confrontación no pasó a mayores y ambas partes continuaron con sus actividades sin incidentes.

El próximo miércoles se interpondrá un recurso legal para frenar las corridas taurinas

Los manifestantes reiteraron su exigencia de que se suspendan las corridas de toros, al considerar que representan maltrato animal. Además, adelantaron que el próximo miércoles interpondrán un recurso legal ante instancias federales con el objetivo de frenar la tauromaquia, medida que, aseguran, podría impactar al menos a cinco estados del país.

Andrea Esparza / N+

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