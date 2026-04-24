Una Joven Adolescente Fue Captada A Través de Videojuegos y Desapareció en Puebla

En la terminal de autobuses de Aguascalientes, autoridades localizaron con vida a una joven de 17 años de edad originaria de Puebla.

Tras el reporte por la no localización, el Gobierno del Estado activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y atención.

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Según el parte oficial, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla estableció contacto directo con la madre de la víctima, quien aportó datos clave sobre la posible captación a través de una plataforma de videojuegos.

La pista permitió solicitar el apoyo de las autoridades de Aguascalientes logrando ponerla a salvo en cuestión de horas.

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La adolescente fue trasladada a Puebla y presentada ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas para recibir acompañamiento cercano y dar continuidad a los procedimientos legales con el fin de garantizar su integridad.

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La identidad de la joven poblana localizada sana y salva no fue revelada, ni de qué municipio de Puebla es originaria.

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Con información de N+

JAPR