Localizan en el Zócalo de Puebla a Adolescente Reportada como Desaparecida en Veracruz

La tarde de este martes 14 de abril de 2026 se dio a conocer que en el Zócalo del Centro Histórico de la capital poblana fue localizada una adolescente reportada como desaparecida en el estado de Veracruz.

La joven de 17 años de edad fue ubicada y resguardada por elementos de la Policía Estatal Turística de Puebla, para después canalizar con las autoridades correspondientes que inicien los protocolos para regresar a la menor con su familia.

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Localizan en el zócalo de Puebla a menor de edad reportada como desaparecida en Veracruz

Fue durante las primeras horas de este martes que la Policía Estatal Turística resguardó a una joven de 17 años de edad, reportada como no localizada en el estado de Veracruz.

La menor fue ubicada de manera ilesa en el zócalo de la capital poblana, donde recibió atención integral por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, a fin de garantizar su bienestar.

En estricto apego a los protocolos establecidos, la adolescente fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia encargada de llevar a cabo los procedimientos legales correspondientes para asegurar su pronta reintegración a su núcleo familiar.

Localizan sin vida a hombre desaparecido en Presa de Tenango de las Flores en Puebla

Fue localizado sin vida Isaac Morales Cruz originario de Xaltepec, Puebla. El hombre de 48 años cayó desde el pasado 4 de abril a la Presa de Tenango, lo que originó una intensa búsqueda por parte de familiares y amigos a través de redes sociales.

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La mañana del 10 de abril, un lanchero localizó el cuerpo flotando en el agua y dio aviso a los cuerpos de emergencia. Elementos de Radio Brigada Nacional de Ayuda, Delegación Huauchinango, así como bomberos de la subestación Tenango, acudieron como primeros respondientes.

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Con información de N+

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