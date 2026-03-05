¿Dónde Está Renata Ximena? Activan Protocolo Alba en Puebla por Desaparición de Joven de 19 Años

Una familia más en Puebla se encuentra en desesperación por la no localización de una de sus integrantes; se trata de Renata Ximena Gracidas Miranda de 19 años de edad, desaparecida desde el pasado 4 de marzo de 2026.

La mujer fue vista por última vez en el Fraccionamiento Vista Alegre, y no ha regresado a su casa. Las autoridades activaron el Protocolo Alba para su pronta localización, pues sus familiares temen que sea víctima de algún delito.

Se busca a Renata Ximena Gracidas Miranda vista por última vez en Fracc. Vista Alegre

Renata Ximena mide 1.60 metros de estatura y es de complexión delgada; tez blanca, cabello largo castaño oscuro como seña particular, tiene un lunar café en el antebrazo derecho.

El miércoles 4 de marzo la joven vestía sudadera negra, jeans azul claro, tenis negros y mochila negra de piel marca Samsonite.

La mujer mide 1.60 y es de tez blanca. No ha regresado a su casa. Foto: FGE Puebla

Activan Protocolo Alba por desaparición de joven de 19 años en Puebla

La familia de Renata Ximena Gracidas Miranda y las autoridades, solicitan el apoyo de la sociedad para compartir información que ayude a su localización. Si fuera el caso, te puedes comunicar a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) al número de WhatsApp 2212838142.

Cabe recordar que la información compartida puede ser confidencial y anónima.

