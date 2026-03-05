¿Dónde Está Renata Ximena? Activan Protocolo Alba en Puebla por Desaparición de Joven de 19 Años
Una joven de 19 años desapareció desde la tarde del miércoles 4 de marzo; fue vista por última vez en el Fracc. Vista Alegre.
Una familia más en Puebla se encuentra en desesperación por la no localización de una de sus integrantes; se trata de Renata Ximena Gracidas Miranda de 19 años de edad, desaparecida desde el pasado 4 de marzo de 2026.
La mujer fue vista por última vez en el Fraccionamiento Vista Alegre, y no ha regresado a su casa. Las autoridades activaron el Protocolo Alba para su pronta localización, pues sus familiares temen que sea víctima de algún delito.
Noticia relacionada: Joven Adolescente Salió de su Casa para ir a la Papelería en Puebla y Ya No Regresó
Se busca a Renata Ximena Gracidas Miranda vista por última vez en Fracc. Vista Alegre
Renata Ximena mide 1.60 metros de estatura y es de complexión delgada; tez blanca, cabello largo castaño oscuro como seña particular, tiene un lunar café en el antebrazo derecho.
El miércoles 4 de marzo la joven vestía sudadera negra, jeans azul claro, tenis negros y mochila negra de piel marca Samsonite.
Activan Protocolo Alba por desaparición de joven de 19 años en Puebla
La familia de Renata Ximena Gracidas Miranda y las autoridades, solicitan el apoyo de la sociedad para compartir información que ayude a su localización. Si fuera el caso, te puedes comunicar a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) al número de WhatsApp 2212838142.
Cabe recordar que la información compartida puede ser confidencial y anónima.
