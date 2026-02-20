Joven Adolescente Salió de su Casa para ir a la Papelería en Puebla y Ya No Regresó

Una joven adolescente identificada como Melanie Yaretzi Mora García, fue reportada por su familia como desaparecida desde la tarde del pasado jueves 19 de febrero de 2026, en inmediaciones de la Colonia San José Las Flores de Puebla capital.

De acuerdo con la última comunicación que se tuvo con la joven, saldría de casa para acudir a una papelería de la zona, sin embargo, fue captada caminando en dirección distinta a la que refirió y se desconoce su paradero.

Melanie Yaretzi Mora García fue captada saliendo de su casa en Colonia San José Las Flores

Gracias a videograbaciones de vecinos de la zona, se sabe que alrededor de las 3:55 de la tarde del jueves Melanie Yaretzi Mora García salió de su casa, sin embargo, no llegó a la capilla religiosa a la que acude para tomar clases y posteriormente jugar voleibol, donde sus papás la recogerían.

La menor de edad fue vista por las cámaras por inmediaciones del Bulevar Esteban de Antuñano hacia el Museo Infantil La Constancia, y con dirección la zona de la autopista México-Puebla.

Se busca a la adolescente Melanie Yaretzi Mora García desde la noche del 19 de febrero

La familia de la adolescente de 15 años de edad, pide apoyo de la sociedad y de las autoridades para que regrese sana y salva a su casa; temen que Melanie Yaretzi Mora García sea víctima de algún delito.

En caso de verla o tener información que ayude a su localización, se puede contactar al número 2212 83 81 42 vía WhatsApp para informar.

