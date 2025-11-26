Activan Alerta Amber por Desaparición de una Bebé de Dos Meses de Edad en Puebla

En Puebla se activó la Alerta Amber por la desaparición de una menor de edad que fue vista por última vez en la Colonia Bugambilias de Puebla; la bebé de dos meses de edad identificada como Jade Isabella Giordano Velasco se encontraba con un adulto el día que desapareció.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, la recién nacida desapareció desde el día viernes 21 de noviembre de 2025, mientras estaba en compañía de un hombre identificado como Eduardo Neftali Giordano Pérez.

Buscan a Jade Isabella, Bebé de Dos Meses Desaparecida en Puebla

Se busca a la bebé Jade Isabella vista por última vez en Colonia Bugambilias de Puebla

Después de una denuncia emitida por sus familiares, se activó la alerta para la pronta localización de la menor, toda vez que por su minoría de edad, se teme por su integridad y sea víctima de algún delito.

Jade Isabella Giordano Velasco portaba un mameluco color café, una sábana color rosa y una pañalera color blanco con estampado de perros color azul. La niña fue vista por última vez el 21 de noviembre del año en curso.

Señas particulares de la menor desaparecida desde el 21 de noviembre en Puebla

La menor de tan solo 2 meses de edad mide 60 centímetros de estatura, tiene cabello corto y lacio, de color castaño oscuro.

En caso de tener información que ayude a la localización de Jade Isabella, por favor comunicarse a los números (222)2 14 64 05 y (222)2 37 72 37.

