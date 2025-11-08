Localizan Sin Vida a Irma Daniela y Francisco Javier, Pareja Reportada Desaparecida en Puebla

Localizaron los cuerpos sin vida de dos personas en la comunidad de Cuexpala perteneciente al municipio de Tilapa, Puebla; Las víctimas fueron identificadas como Irma Daniela "N" y Francisco Javier "N" quienes habían sido reportados como desaparecidos en Izúcar de Matamoros.

El lamentable hallazgo sucedió en la mañana de este sábado 8 de noviembre, cuando campesinos de la zona se percataron de los cadáveres a la altura del libramiento de acceso principal de la comunidad por lo que dieron aviso a las autoridades.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, y Policía Estatal, quienes confirmaron el hecho y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar acabo el levantamiento de los cuerpos de un hombre y una mujer, mismos que se encontraban en avanzado estado de descomposición.

Identifican dos cuerpos en avanzado estado de descomposición hallados en Cuexpala, Tilapa

Debido a sus características, los familiares de Irma Daniela "N" y Francisco Javier "N" fueron notificados para corroborar si se trataba de ellos, por lo que momentos más tarde se confirmó que los cuerpos pertenecían a la pareja que había sido reportada como desaparecida.

Las autoridades continuaron realizando la recolección de indicios, mientras que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para conocer las causas de la desaparición y del doble homicidio.

Localizan a Irma Daniela y Francisco Javier reportados como desaparecidos en Puebla

De acuerdo a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, Irma Daniela "N" de solo 20 años de edad, desapareció el pasado 14 de octubre en el municipio de Izúcar de Matamoros; La joven portaba una sudadera color rosa, un pantalón de mezclilla negro rasgado y tenis color gris.

La hoy occisa tenía un tatuaje de una corona en el brazo derecho, otro en la espalda con el nombre de Araceli, uno más en pie izquierdo con el número 1978, y el último en la mano izquierda con el nombre de Mari; Estos habrían ayudado en la identificación de su cuerpo.

Por otro lado, Francisco Javier "N" de 32 años de edad, quien desapareció el mismo día que Irma, portaba una gorra negra, una camisa de manga larga con cuadros de colores gris y negro, un jeans azul y unas botas de trabajo color café; Además portaba un rosario color negro en el cuello.

Ficha de búsqueda de Francisco Javier, hallado sin vida. Foto: Comisión de Búsqueda de Desaparecidos

Como seña particular tenía una cicatriz por cirugía y una prótesis metálica en la clavícula; De acuerdo a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/IZUCARMAT-1/001489/2025, el hombre salió de su domicilio ubicado en el Barrio Los Reyes y ya no regresó.

