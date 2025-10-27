Localizan Sana y Salva a Jessica "N" Maestra Reportada como Desaparecida en Puebla

Este martes 27 de octubre de 2025, Jessica Portillo Aguilar, maestra que fue reportada como desaparecida en Puebla desde el pasado jueves 23 de octubre y por la cuál fue activado el Protocolo Alba, fue localizada.

La docente había sido vista por última vez el jueves, cuando se dirigía del municipio de Atlixco a la capital poblana. Sin embargo, fue encontrada en otra entidad de la República Mexicana.

FGE Puebla localiza a Jessica Portillo Aguilar, maestra reportada como desaparecida en Atlixco

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que, en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Querétaro, se logró la localización de Jessica Portillo Aguilar, quien fue reportada como no localizada el jueves pasado, cuando se dirigía de Atlixco a la capital del estado.

Derivado de actos de investigación, análisis de inteligencia y uso de tecnologías, se obtuvo información que permitió establecer la posible ubicación de la persona en el estado de Querétaro.

Con base en los mecanismos de colaboración interinstitucional, se solicitó el apoyo de las autoridades queretanas, logrando la localización de Portillo Aguilar, en buen estado de salud.

Actualmente, la maestra permanece bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública de aquella entidad, y en las próximas horas será trasladada a Puebla para que se reúna con su familia, una vez que se realicen las diligencias correspondientes para garantizar su bienestar e integridad.

Bloquean Carretera Federal Puebla-Atlixco tras desaparición de Jessica Portillo Aguilar

La mañana del domingo 26 de octubre usuarios de la autopista Puebla-Atlixco reportaron la presencia de manifestantes, quienes cerraron los carriles de circulación en ambos sentidos.

Familiares, amigos y compañeros de una maestra identificada como Jessica Portillo Aguilar, cerraron la autopista desde la altura de Vía Atlixcáyotl en protesta por su desaparición desde el pasado jueves.

Reportan a Maestra Jessica Portillo Aguilar como Desaparecida en Atlixco, Puebla

De acuerdo con los reportes, la mujer abordó un autobús que viajó de Atlixco hacia la capital de Puebla para comprar muebles, pero perdió contacto con sus familiares.

Con información de FGE Puebla

GMAZ