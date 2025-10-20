Kamila Blanco Salió a su Escuela y Ya No Regresó a Casa; Activan Protocolo Alba en Puebla

El Protocolo Alba se activó en Puebla para localizar a la menor de edad, Kamila Blanco de 16 años de edad quien fue reportada como desparecida desde el pasado 17 de octubre en el municipio de Cuautlancingo.

La adolescente fue vista cuando salió de su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Galeana en San Lorenzo Almecatla, la joven se dirigía a su escuela sin embargo al llegar la tarde nunca regresó a casa y desde entonces se desconoce la ubicación y/o paradero.

Kamila Blanco tiene 16 años de edad, es de tez blanca, cabello largo lacio negro, complexión delgada y mide 1.55 metros de altura; De acuerdo con la ficha de búsqueda del Protocolo Alba, tiene dos nacionalidades mexicana y estadounidense.

Protocolo Alba activado por Kamila Blanco de 16 años. Foto: FGE Puebla

Como señas particulares presenta cicatriz redonda en el brazo izquierdo y tatuaje en el pecho con la leyenda “Amar”; La última vez que se la vio, vestía suéter color café claro, pantalón de mezclilla azul cielo, tenis blancos con franjas negras, mochila negra.

Si la reconoces y tienes información, puedes proporcionarla de manera confidencial y anónima en los siguientes números: 2212 83 81 42, 2222 14 64 02 y 2222 14 64 05. La carpeta de investigación por a desaparición de Kamila Blanco es FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS.B-I/001512/2025.

Protocolo Alba en Puebla: Desaparece Guadalupe Cristal Nazario Zavala con su uniforme escolar puesto

El Protocolo Alba se activó el 25 de septiembre de 2025 para la búsqueda y localización de Guadalupe Cristal Nazario Zavala de 17 años de edad quien fue vista por última vez en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

Protocolo Alba activado por desaparición de Guadalupe Cristal Nazario Zavala. Foto: FGE Puebla

La adolescente portaba el uniforme deportivo de la escuela "José Alberto Zepeda Serrano", el cual consiste en una sudadera y un pans de color azul marino con franjas de color amarillo a los costados y el escudo de la institución, playera de color blanco con cuello azul marino y unos tenis color blanco.

La joven es de tez morena clara, tiene cabello corto al hombro de color negro lacio, complexión media y mide 1.55 metros de altura; se solicita el apoyo de la ciudadania para dar con su paradero por lo que cualquier información es fundamental y la pueden proporcionar a los siguientes números: 2212838142, 2222146402 y 2222146405.

¿Qué es el Protocolo Alba?

El Protocolo Alba es un mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes no localizadas en México, su objetivo primordial es agilizar el proceso conectando a las Fiscalías, Procuradurías, Comisiones de Búsqueda y Gobierno Estatales.

Protocolo Alba: Medidas de Búsqueda Inmediata de Mujeres

