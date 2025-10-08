La Fiscalía General del Estado de Puebla presentó este martes la nueva plataforma o micrositio para poder consultar de una manera más rápida los boletines de búsqueda de "Desaparecidos" "Alerta Amber" y "Protocolo Alba".

Esta es una estrategia tecnológica e institucional para optimizar la consulta de boletines de búsqueda y facilitarle a la población información de personas no localizadas como nombre, edad, sexo, entidad o fecha de desaparición.

Autoridades serán notificadas de boletines de búsqueda de forma más rápida y veraz

Se convierte en una herramienta esencial para garantizar que esta información sea veraz y actualizada, el Ing. Roberto Carlos Sarabia Martínez, Coordinador General de Estadística y Sistemas de Información dio a conocer también el valor agregado de este micrositio, el cual consiste en notificar a las autoridades de los tres gobiernos sobre la búsqueda de estas personas de manera inmediata, esto mencionó.

Como valor agregado tenemos que cuando se capture una Alerta Verde y o un Protocolo Alba de manera automática se notificará a las autoridades asignadas del gobierno del Estado.

Además, las autoridades comentaron en rueda de prensa que una vez que las personas hallan sido ubicadas, en dicho micrositio se colocará un cintillo color verde con la palabra "Localizado(a)" frente al Boletín de Búsqueda antes emitido.

Paso a paso: ¿Cómo usar el micrositio para boletines de búsqueda de la Fiscalía de Puebla?

Si deseas consultar un boletín de búsqueda oficial de "Desaparecidos" "Alerta Amber" o "Protocolo Alba" en Puebla, deberás ingresar al sitio web de la Fiscalía General del Estado de Puebla dandole click al siguiente enlace: fiscalia.puebla.gob.mx

En la página de inicio de aparecerán diferentes accesos a los que la ciudadania puede ingresar, en este caso para entrar al micrositio de boletines de búsqueda deberás darle click a la opción de "Desaparecidos"

Una vez dentro habrán tres opciones a elegir para agilizar la lectura del boletín que buscas: Desaparecidos, Alerta Amber y Protocolo Alba.

Además, si deseas que este proceso sea aún más rápido, en la parte de abajo podrás ingresar el nombre completo de la persona de la cual deseas ver su ficha, y así conocer si continúa como desaparecida o ya fue localizada.

