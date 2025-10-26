Cierran la Autopista Puebla-Atlixco para Exigir la Localización de Jessica Portillo Aguilar

La mañana de este domingo 26 de octubre usuarios de la autopista Puebla-Atlixco reportaron caos vial por la presencia de manifestantes, quienes cerraron los carriles de circulación en ambos sentidos.

El bloqueo ocurre a la altura de la desviación a la autopista Siglo XXI, por lo que el cierre es total por presencia de personas con pancartas quienes exigen resultados en la búsqueda de una mujer con reporte de desaparición.

Caos vial en autopista Vía Atlixcáyotl por manifestación de familiares y amigos de una mujer desaparecida en Puebla

Familiares, amigos y compañeros de una maestra identificada como Jessica Portillo Aguilar, cerraron esta mañana la autopista Vía Atlixcáyotl en protesta por su desaparición desde el pasado jueves.

Bloqueo en autopista Vía Atlixcáyotl a la altura de la desviación a la Siglo XXI. Foto: N+

Activan protocolo Alba por desaparición de la maestra Jessica Portillo Aguilar

De acuerdo con los reportes, la mujer abordó un autobús que viajó de Atlixco hacia la capital de Puebla para comprar muebles, pero perdió contacto con sus familiares y desde entonces se desconoce su paradero.

Jessica Portillo Aguilar de 43 años de edad vestía un pantalón tipo mayón color rosa y un conjunto de estambre con suéter colo rosa y brillos plateados.

