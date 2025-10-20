Localizan en Puebla a Mujer Desaparecida Desde Hace 14 Meses en Veracruz

La tarde de este lunes 20 de octubre de 2025 fue localizada con vida Estrella Gritzell Vázquez Maceda, en el municipio de Amozoc, Puebla, tras 14 meses de haber sido reportada como desaparecida en Orizaba, Veracruz.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Amozoc hallaron a la joven de 18 años de edad dentro de un local de comida donde se refugió tras ser víctima de una presunta agresión.

Durante un recorrido de vigilancia sobre la carretera federal Puebla–Tehuacán, a la altura del fraccionamiento Bugambilias, policías municipales de Amozoc observaron a dos mujeres que solicitaban auxilio. Al acercarse, una de ellas indicó que una joven se había refugiado en un local de comida tras ser presuntamente agredida.

La persona fue identificada como Estrella Gritzell Vázquez Maceda, de 18 años, originaria de Orizaba, Veracruz, quien se encontraba en medio de una crisis nerviosa.

De inmediato, se le brindó atención prehospitalaria por parte de paramédicos municipales y apoyo alimentario. Posteriormente, se corroboró que la joven contaba con Alerta Amber activa en el estado de Veracruz con folio 1172, emitida el 10 de agosto de 2024.

Notifican a padre de Estrella Gritzell Vázquez Maceda en Veracruz su localización en Amozoc

Tras la confirmación, y en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Veracruz y la Casa Carmen Serdán ubicada en Amozoc, se realizó el traslado seguro de Estrella Gritzell Vázquez Maceda a esta última para su resguardo y protección, bajo la supervisión de personal especializado en atención a víctimas.

Finalmente, se estableció contacto con su padre, el señor José Luis Vázquez Hernández, a quien se le notificó la localización de su hija y el procedimiento correspondiente.

Con información de SSC Amozoc

