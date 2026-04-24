Cateo por Persona Desaparecida en la Zona de un Mercado de Puebla Deja Cinco Detenidos

Por el reporte de una persona desaparecida, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ejecutó una orden de cateo en la zona del Mercado La Unión, lo que desencadenó la detención de cinco hombres.

El pasado jueves 23 de abril, Fuerzas de Seguridad llevaron acabo la diligencia al interior de un inmueble ubicado sobre el Boulevard Norte en la colonia La Loma de la ciudad de Puebla.

Ejecutan orden de cateo en el mercado La Unión de la ciudad de Puebla ¿Qué pasó?

Esto como resultados de investigación por la búsqueda de una persona reportada como desaparecida. Con el apoyo de la Secretaria de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, agentes especializados tenían el objetivo de localizar a la víctima o indicios que estuvieran relacionados con su posible paradero.

Lamentablemente la persona no fue localizada, sin embargo, durante este cateo se lograron asegurar diferentes dosis de droga, un arma de fuego, cartuchos útiles y la detención de cinco masculinos.

Las autoridades identificaron a los hombres que estaban en el inmueble y al revisar sus datos en las bases institucionales, se confirmó que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos, por lo que se procedió a su detención.

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¿Quiénes son los cinco hombres detenidos en inmediaciones del mercado La Unión de Puebla?

Se trataba de Óscar "N" de 38 años, requerido por el delito de robo agravado; Eduardo Miguel "N" de 33 años, por detentación de vehículo con reporte de robo; Rafael "N", de 28 años, por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple; José Manuel "N" de 29 años, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro; y José Miguel "N", de 43 años, por robo agravado en grado de tentativa.

Además, aseguraron 80 envoltorios con sustancia con características similares al cristal, 40 envoltorios con características de heroína, aproximadamente 2.6 kilogramos de hierba verde con características de marihuana, un arma de fuego calibre 9 mm con 12 cartuchos útiles, así como cinco equipos telefónicos.

Los cinco hombres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, a fin de continuar con los procesos en su contra conforme a derecho, mientras que la Fiscalía mantiene las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos relacionados con la persona desaparecida.

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Con información de N+

MCS