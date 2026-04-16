Con un Secuestro Exprés y Robo de Dinero, Tratan de Tomar Control de un Mercado en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró la detención de Iván "N"de 33 años de edad, luego de ser señalado por el delito de secuestro exprés agravado para cometer un robo de más de 60 mil pesos y extorsión, esto en el municipio de San Pedro Cholula.

De acuerdo a las investigaciones, la víctima fue citada por parte del hoy detenido en el Ayuntamiento de San Pedro Cholula el 2 de diciembre de 2024. Ahí mismo le presentó a dos personas quienes señaló como encargadas de asumir el control del mercado “Cosme del Razo”, además, le exigió información relacionada con su operación.

Secuestran a una persona para exigirle información del mercado “Cosme del Razo” de Puebla

Posteriormente el 8 de julio de 2025, Iván "N" mandó a sus acompañantes a que privaran de la libertad a la víctima, la cual fue amagada con un arma de fuego y obligada a ubicar al administrador.

Bajo amenazas, los agresores lograron sustraer dinero en efectivo el cual daba un total de 68,072.00 pesos, además forzaron la renuncia del encargado del mercado “Cosme del Razo". Luego de estos lentos de tensión, dejaron a la persona en libertad.

Fue este 5 de abril de 2026 que las autoridades lograron ejecutar la orden de aprehensión de Iván "N" en inmediaciones de la colonia La Purísima perteneciente al municipio de San Andrés Cholula.

Las investigaciones por este delito siguen en curso y el detenido quedó a disposición del Juez de Control, quien posteriormente ordenó su traslado al Centro de Reinserción Social de Cholula, en espera de que se lleve a cabo la audiencia inicial para formular imputación.

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La Fiscalía de Puebla sentenció a Gabriel "N" por robar un vehículo en un bar

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Gabriel "N" por su responsabilidad en el delito de robo de vehículo agravado.

El 30 de junio de 2018, la víctima se encontraba en un bar ubicado en la colonia El Carmen, cuando el hoy sentenciado, en compañía de otras personas, la amagó con un arma de fuego para despojarla de las llaves de su vehículo, el cual posteriormente fue sustraído.

Las autoridades correspondientes dictaminaron que Gabriel "N" fue culpable de este acontecimiento por lo que se le impuso una pena de 9 años de prisión, así como multa de 750 Unidades de Medida y Actualización. Asimismo, la autoridad judicial determinó que la reparación del daño será cuantificada en la etapa de ejecución de sentencia.

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Con información de N+

MCS