Al Menos Cinco Perros Fueron Envenenados tras Comer Alimentos en un Mercado de Puebla

Integrantes de la Organización API Adopciones reportaron un envenenamiento masivo de perros callejeros en el mercado "El Hoyo" ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan en Puebla; Las autoridades respondieron ante este caso de maltrato animal.

De acuerdo a los hechos, los animalistas llegaron al mercado y encontraron al menos a cinco caninos con signos claros de agonía por ingesta de sustancias tóxicas. Según testigos, los responsables habrían dejado alimento contaminado en puntos estratégicos para acabar con la población canina callejera.

Varios Perros Fueron Envenenados en un Mercado de Puebla

Investigan envenenamiento masivo de perros en el mercado "El Hoyo" de San Martín Texmelucan

La Secretaría de Servicios Públicos y la Jefatura de Bienestar Animal del municipio, atendieron el lamentable hecho y procedieron con las investigaciones correspondientes. Al respecto, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan rechazó cualquier acto de maltrato en contra de seres sintientes.

Desacuerdo a la asociación de Api Adopciones, los cinco perros que fueron localizados envenenados, presentan afectaciones respiratorias (crepitaciones), uno con lesión ocular (úlcera corneal), una perrita se encuentra gestante con signos leves y dos no permitieron una revisión completa por ser desconfiados.

Además, hay al menos dos perritos más en otra zona que no se pudieron valorar, y dos siguen sin ser localizados, lo que preocupa profundamente. Los animalistas informaron que seguirán monitoreando su evolución, ya que las secuelas pueden aparecer con el paso de los días.

Además, dieron a conocer que se formalizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público especializado en este tipo de delitos para realizar las investigaciones necesarias y así poder localizar y sancionar a quién o quiénes resulten responsables.

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Localizan siete perros sin vida en un río de Huejotzingo en Puebla

Este 14 de de marzo fueron localizados siete perros sin vida en un río del municipio de Huejotzingo en el estado de Puebla. Al respecto Bienestar Animal emitió un comunicado en donde condena enérgicamente el acto de crueldad animal.

Esto ocurrió luego de un reporte ciudadano que dio aviso sobre el hallazgo, por lo que de inmediato se activó un operativo interinstitucional con la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra los Animales de la Fiscalía de Puebla.

Las Fuerzas de Seguridad realizaron el acordonamiento del lugar y el levantamiento de los cadáveres, además, recolectaron los indicios para adjuntarlos a la carpeta de investigación.

Por su parte, el municipio de Cuautlancingo facilitó el uso de infraestructura especializada para el resguardo de los cuerpos, en tanto se realizan los estudios post mortem para determinar las causas de la muerte.

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Con información de N+

MCS