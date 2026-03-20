Mujer Es Atacada con un Machete por Defender a Perros Callejeros en Puebla; Gobierno Responde

Un video generó indignación entre la sociedad luego de que una mujer sufriera un ataque con un machete por parte de un hombre que pretendía lastimar a unos perros callejeros en la colonia Lomas de San Jerónimo Caleras de la ciudad de Puebla.

La agresión fue captada por cámaras de seguridad en la calle Montes de Los Olivos; En la grabación se observa a un sujeto con un machete en mano correteando a los canes en situación de calle para lastimarlos, incluso las vecinos aseguran que amenazó con quitarles la vida.

En el lugar se encontraban varios hombres y una mujer, esta última decidió no quedarse con las manos cruzadas y enfrentó al agresor. Al señor no le importó la reacción de la vecina y continuó con su objetivo.

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Video: Sujeto agrede con un machete a una mujer por defender a unos perros en Puebla

Posteriormente se observa cómo el hombre agrede con el machete a la mujer en la parte de la espalda y continúa en busca de atacar a los animales. La vecina quedó mal herida al intentar defender a los perros quienes no cuentan con un hogar.

Hombre Ataca con un Machete a una Mujer por Defender a unos Perros Callejeros en Puebla

Vecinos de San Jerónimo Caleras piden a las autoridades que el hombre sea sancionado debido a la agresión que pudo terminar con la vida de la mujer o con la de alguno de estos animales.

Gobierno de Puebla responde ante ataque con un machete contra mujer y perros en San Jerónimo Caleras

Al respecto, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, manifestó en sus redes sociales su rechazo absoluto a las actitudes que generan violencia para cualquier persona y seres sintieses por lo que solicitó a la Fiscalía General del Estado que actué con todo rigor frente a estas agresiones.

El mandatario reconoció el acto heroico que realizó la mujer para proteger a los perros sin hogar de la colonia Lomas de San Jerónimo Caleras e hizo un llamado a la sociedad para que respeten a los seres sintieses, a las mujeres y a todas las personas que forman parte de nuestro entorno.

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Con información de N+

MCS