Muere un Hombre entre Locales Comerciales del Mercado Hidalgo de Puebla

Frente a un local de chiles secos y semillas en inmediaciones del Mercado Hidalgo, ubicado en Bulevar Norte y Héroe de Nacozari, en Puebla capital, un hombre perdió la vida de forma repentina.

Los hechos se registraron la mañana del domingo 12 de abril cuando transeúntes se percataron de una persona quien no se movía.

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Reportan persona sin vida entre locales del Mercado Hidalgo de Puebla

De inmediato llamaron al número de emergencias para dar aviso, una ambulancia se trasladó para verificar si la persona tenía signos vitales, pero solo corroboraron el deceso.

Policía Municipal en la patrulla 397 y 496 acudieron como primeros respondientes y procedieron a acordonar.

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Transportan cuerpo de hombre en calidad de desconocido

En tanto, personas encendieron una veladora en memoria de la víctima; se trató de un hombre quien fue trasladado en calidad de desconocido al Servicio Médico Forense (Semefo).

Será la necropsia la que determine la causa de muerte.

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Con información de Maribel Espinoza

JAPR