Muere Menor de Edad tras Caer a un Pozo durante una Reunión Familiar en Puebla

Un menor de edad murió la tarde de este 5 de abril luego de caer a un pozo que se encontraba al interior de una vivienda ubicada en la comunidad de San Mateo Cuanalá perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla en Puebla.

El cuerpo de emergencias fue alertado sobre la caída del pequeño a través de una llamada al 9-1-1, por lo que elementos de Protección Civil arribaron a la calle Progreso para poder rescatarlo.

Menor de edad cae a un pozo en Juan C. Bonilla, Puebla. Foto: X @ciudadano_puebla

Rescatan cuerpo sin vida de un menor que cayó a un pozo en Juan C. Bonilla, Puebla

En un trabajo conjunto con autoridades estatales y municipales se logró el rescate del menor, lamentablemente luego de una revisión confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar se dio a conocer que en el lugar estaban realizando una reunión familiar cuando el menor tuvo el accidente; Hasta el momento las autoridades no han confirmado si el pozo no tenía tapa.

Ante este lamentable deceso, las autoridades exhortan a la población a llevar acabo las medidas preventivas correspondientes, no dejar sin supervisión a los menores de edad y a mantener con protección zonas riesgosas como los pozos.

Noticia relacionada: Fallece un Adolescente Ahogado en un Jagüey de Tecamachalco, Puebla

Dos adultos y una menor de edad sufren accidente en la carretera Paso de Cortés a bordo de su motocicleta

Dos adultos y una menor de edad sufrieron un accidente a bordo de su motocicleta luego de derrapar por el pavimento mojado en la carretera Paso de Cortés a la altura del kilómetro 11 en el municipio de San Nicolas de los Ranchos, Puebla.

Una intensa lluvia acompañada de granizo pintó de blanco la zona del Izta-Popo, esto provocó que la vialidad se convirtiera en un peligro latente por lo que automovilistas tuvieron que reducir su velocidad.

La zona presentaba una gran afluencia de turismo, por lo que elementos de Protección Civil se encontraban cerca para atender cualquier emergencia. Más tarde se registró este accidente.

El personal brindó atención prehospitalaria y primeros auxilios a los lesionados, además de implementar medidas para prevenir hipotermia. Mientras se efectuaba la atención médica, el resto del equipo realizó resguardo vial para evitar riesgos adicionales ante la baja visibilidad, condiciones climatológicas adversas y tránsito constante en la zona.

Muere Motociclista y Conductor de Auto de Lujo tras Accidentes en Puebla

Las dos personas y la menor de edad fueron trasladadas a San Nicolás de los Ranchos para salvaguardar su integridad, esto en coordinación con Policía Estatal, Municipal y SUMA.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS