Fallece un Adolescente Ahogado en un Jagüey de Tecamachalco, Puebla

La tarde de este viernes 3 de abril de 2026 se dio a conocer la muerte de un menor de edad ahogado en un jagüey de la comunidad Pino Suárez en el municipio poblano de Tecamachalco.

Rescatistas y paramédicos trabajaron en conjunto para recuperar el cuerpo del adolescente del interior del estanque artificial utilizado para el riego de cultivos en dicha demarcación.

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Muere menor de edad ahogado en un jagüey de Tecamachalco, Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este viernes que se reportó la caída de un menor de edad a un jagüey ubicado en la comunidad Pino Suárez del municipio de Tecamachalco.

Elementos de Protección Civil y paramédicos de Cruz Roja Tecamachalco trabajaron en conjunto para recuperar el cuerpo del adolescente del estanque de agua utilizado para el riego de cultivos.

Tras haberse concluido el servicio de rescate, el joven sin vida quedó a cargo de las autoridades correspondientes para esclarecer su muerte.

Muere adolescente ahogado en presa de Huauchinango, Puebla

El pasado 27 de diciembre de 2025 fue localizado el cuerpo sin vida de un menor de 17 años en la Presa de Tenango, ubicada en el paraje “Los Pinos” del municipio de Huauchinango en Puebla.

Cuerpos de emergencia estatales y municipales, rescataron los restos de un joven menor de edad en el cuerpo de agua. Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres recibió el reporte y de manera inmediata se activó un operativo con personal del municipio.

Dos Menores Murieron en Poza del Río Atepatahua de Cuetzalan del Progreso, Puebla

El joven, presuntamente jugaba con una pelota a la orilla de la presa y al caer el balón al agua, ingresó a recuperarlo, sumergiéndose en una zona de aproximadamente 2.50 metros de profundidad.

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Con información de N+

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