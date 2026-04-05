Mueren Ahogados una Adolescente y un Adulto durante el Sábado de Gloria en Chignahuapan, Puebla

Una tragedia se vivió en el municipio de Chignahuapan en Puebla; dos personas perdieron la vida tras caer a la presa de Cuautelolulco durante el Sábado de Gloria 2026.

Autoridades confirmaron que, tras intensas labores de búsqueda, este domingo 5 de abril fue localizado el cuerpo de la segunda víctima. Los hechos se registraron la tarde del sábado 4 de abril de 2026, cuando corporaciones de emergencia recibieron el reporte de dos personas que habían caído al agua.

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Identifican a víctimas de ahogamiento en presa Cuautelolulco en Chignahuapan

En un primer momento, los equipos de rescate localizaron el cuerpo sin vida de una menor de 17 años, identificada como María Yuli “N”., originaria de la localidad de El Manzanito.

Joven de 17 Años Muere Ahogada en Presa de Chignahuapan, Puebla

Posteriormente, tras un operativo continuo, fue ubicado el cuerpo de José Daniel “N” de 34 años, originario de San José Corral Blanco.

Rescatan cuerpos sin vida de un hombre y una joven que cayeron a presa en Puebla

En las labores participaron elementos del heroico cuerpo de Bomberos, Protección Civil Estatal con buzos especializados, Cruz Roja, personal de salud, Policía Municipal y Policía Estatal.

El Delegado de Gobernación en la región informó que se mantuvo presencia permanente en la zona, con el objetivo de garantizar el acompañamiento a las familias y la coordinación de los apoyos.

La mañana del domingo recuperaron el segundo cuerpo ahogado. Foto: SEGOB Puebla

Autoridades estatales destacaron que la localización de la segunda víctima fue posible gracias a la coordinación entre dependencias.

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron la caída de ambas personas a la presa. Este hecho ha generado consternación entre habitantes de la región, mientras autoridades reiteraron su solidaridad con las familias de las dos víctimas.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR