Hallan a Hombre Muerto con Impactos de Arma de Fuego en Calles de Tepetitla, Tlaxcala

Este martes 31 de marzo de 2026 se reportó el hallazgo de un hombre sin vida en la calle de La Luz en la comunidad Villa Alta del municipio tlaxcalteca de Tepetitla.

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino, quien se encontraba en plena vía pública de dicha demarcación, presentaba impactos de proyectiles de arma de fuego en su cuerpo.

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Hallan a hombre sin vida en calles de Tepetitla, Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia (FGJE) del estado de Tlaxcala informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de una persona del sexo masculino.

De acuerdo con el informe recibido a través del Servicio de Emergencias 911, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida, con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, sobre la vía pública en la calle La Luz, en la comunidad de Villa Alta, municipio de Tepetitla.

Por lo anterior, elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar de los hechos, donde iniciaron las primeras indagatorias.

La FGJE Tlaxcala realiza las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y reitera que la investigación se sigue en contra de quien o quienes resulten responsables.

Hallan cuerpo sin vida en drenaje de Ignacio Romero Vargas, Puebla

Este mismo martes en la tubería de aguas negras y a un costado de las vías del tren un masculino fue encontrado boca abajo por vecinos de la privada Ermita y calle La Vega en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, de la capital poblana.

De inmediato los habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades municipales de Puebla capital quienes se trasladaron al sitio.

Tras corroborar que la persona no contaba con signos vitales se procedió a las diligencias del levantamiento de cuerpo. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Hallazgo Hombre Muerto en Tubería de Drenaje de Aguas Negras en Ignacio Romero Vargas, Puebla

Sin embargo, el hecho generó alarma entre los vecinos quienes dijeron temer estos delitos que se suman a los robos durante la noche.

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Con información de N+

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