Hombre Muere en Separos de Puebla tras Ser Detenido por Faltas Administrativas

Un hombre identificado como Miguel "N" perdió la vida al interior de los separos del Juzgado Calificador en Tehuacán, Puebla, tras ser detenido y puesto a disposición de la autoridad por una falta administrativa, presuntamente por acoso a una mujer.

De acuerdo con la versión oficial del Ayuntamiento, el deceso habría ocurrido por causas naturales, sin embargo, el caso ha generado dudas debido a los protocolos que establecen que toda persona detenida debe ser valorada médicamente y mantener vigilancia constante.

Versiones extraoficiales indican que el hombre no presentaba una condición crítica al momento de su detención, aunque no se descarta el uso de la fuerza durante su aseguramiento, y que presuntamente no se habrían realizado revisiones periódicas en separos.

Un Hombre Murió en los Separos de Tehuacán en Puebla luego de Ser Detenido

Investigan muerte de Miguel "N" detenido en separos del Juzgado Calificador en Tehuacán

Ante esta situación, familiares y ciudadanos exigen claridad sobre lo ocurrido y si se cumplieron los procedimientos de custodia. La Fiscalía General del Estado de Puebla ya inició las investigaciones para determinar si existió alguna omisión, irregularidad o responsabilidad por parte de las autoridades.

El cuerpo fue trasladado al Anfiteatro Regional para la necropsia correspondiente, en donde determinaran las causas de la muerte la cual será fundamental para las investigaciones.

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Muere reo en el Cereso de San Miguel en Puebla, luego de una riña

En enero de 2026 un reo perdió la vida luego de registrarse una riña al interior del Centro Penitenciario de San Miguel en el estado de Puebla. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el enfrentamiento se desató por presuntos conflictos previos entre grupos delictivos, a los que pertenecen las personas involucradas.

Muere Reo por Heridas de Objeto Punzocortante en Puebla

Debido a la pelea entre dos reos, se activaron los protocolos para tomar el control de la situación, sin embargo, más tarde uno de los internos murió a consecuencia de lesiones producidas con un objeto punzocortante, cuando era trasladado a un hospital para la atención médica urgente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) llevó acabo las diligencias correspondientes para proceder con las sanciones para el o los responsables de este homicidio.

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Con información de N+

MCS