Detienen a Presunto Responsable de Abandono de Cinco Cuerpos en Recinto Ferial de Puebla en 2025
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Fueron cinco cuerpos sin vida los que abandonaron en 2025 en la batea de una camioneta en la zona histórica de los Fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla.
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La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo a Axel Daniel “N”, de 30 años de edad, probable responsable del delito de homicidio calificado y vinculado con los cuerpos abandonados cerca del recinto ferial en la zona de Los Fuertes en abril de 2025.
De acuerdo con la investigación, la madrugada del 11 de abril de 2025 el implicado con otros sujetos privaron de la libertad y posteriormente de la vida, a cinco hombres en un domicilio ubicado en la colonia Amalucan.
Aseguran a otro responsable del hallazgo de restos humanos en la zona de Los Fuertes en Puebla
Los cuerpos fueron abandonados al interior de un vehículo sobre la avenida Ejército de Oriente, días antes del inicio de la Feria de Puebla 2025, junto con un mensaje alusivo a un grupo delictivo. Axel Daniel “N” fue detenido en el área de estacionamiento de la caseta de vigilancia de la unidad habitacional La María.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) continuará con las investigaciones hasta esclarecer plenamente los hechos y asegurar justicia en este caso.
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Desmantela banda de “La Muñeca” dedicada a narcomenudeo, secuestro y robo de vehículo en Aljojuca, Puebla
La Fiscalía de Puebla desarticuló en horas recientes a un grupo delictivo identificado como “La Muñeca”, vinculado con actividades de narcomenudeo, secuestro y robo de vehículo en el municipio de Aljojuca, logrando la detención de cinco de sus integrantes y el aseguramiento de diversos indicios.
La banda era liderada por Rolando Pedro "N", alias “La Muñeca”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de secuestro y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Además, se identificó un inmueble utilizado como casa de seguridad y punto de distribución de droga en la región.
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Con información de N+
JAPR