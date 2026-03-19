Localizan Artefactos Explosivos en la Carretera Federal Puebla-Tehuacán

Derivado de un reporte ciudadano, fueron localizados varios artefactos con características explosivas sobre la Carretera Federal Puebla–Tehuacán, a la altura de la zona conocida como Los Pilares, en el municipio de Amozoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó el hallazgo la tarde de este jueves 19 de marzo de 2026, por lo que elementos de la corporación junto con la Marina activaron los protocolos correspondientes, iniciando con el acordonamiento del área para salvaguardar la integridad de la población y evitar cualquier riesgo de explosión.

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Aseguran artefactos explosivos en Amozoc para evitar riesgo a la población

Posteriormente, intervino el grupo especializado antiexplosivos POTASIO, de la Policía Estatal quienes se hicieron cargo de las acciones necesarias para la atención y neutralización de los artefactos, desarrollando las acciones sin que se registraran incidentes mayores.

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Después del hallazgo las autoridades recolectaron los artefactos y se inició una investigación para determinar cómo terminaron cerca de la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura de Amozoc de Mota.

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Con información de N+

JAPR