Detienen a 16 Presuntos Integrantes de una Banda Delictiva en el Mercado Morelos de Puebla

Este jueves 19 de marzo de 2026 se dio a conocer la detención de 16 sujetos presuntos integrantes de una célula delictiva durante un operativo en el mercado Morelos de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, los arrestados se dedicaban a la extorsión y cobro de piso contra comerciantes de este centro de abasto ubicado al norte de la capital poblana.

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Detienen a 16 sujetos por cobro de piso en el Mercado Morelos de Puebla

Como resultado de un despliegue al norte de la capital, las fuerzas de seguridad detuvieron a 16 personas presuntamente dedicadas al cobro de piso contra comerciantes del mercado Morelos.

Entre los detenidos se encuentra Luis Ángel “N”, alias “El Topo”, de 21 años de edad, presunto líder de una célula dedicada a intimidar, amenazar y extorsionar a los locatarios.

Junto con “El Topo”, también fueron capturados Mateo "N" de 54 años, Gabriel "N" de 48 años, Rosario "N" de 42 años, Jorge "N" de 40 años, Juan "N" de 39 años, Víctor "N" de 38 años, Luis "N" de 33 años, Arturo "N" de 30 años, Francisco "N" de 29 años, Jesús "N" de 28 años, José "N" de 28 años, Gonzalo "N" de 28 años, Carlos "N" de 27 años, Osmar "N" de 25 años y Néstor "N" de 18 años.

Decomisan armas de fuego y drogas durante operativo en Mercado Morelos de Puebla

Además de las 16 detenciones, en el Mercado Morelos de la capital poblana también fueron aseguradas un arma de fuego Ak-47, un revólver calibre .38, y sustancias ilícitas.

Video: Momento de la Detención de Integrantes de Banda Delictiva en Mercado Morelos de Puebla

Este resultado se derivó de la coordinación operativa de la Secretaría de Marina (SEMAR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), así como de una denuncia ciudadana al 089.

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Con información de N+

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