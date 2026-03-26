Balacera en Mercado de Puebla Deja Sin Vida a un Joven Comerciante; Esto Pasó

Un comerciante fue asesinado a balazos en las inmediaciones del Mercado Unión, en la ciudad de Puebla. Poco antes de las 23:00 horas de este 25 de marzo, el número de emergencias 911 recibió múltiples reportes sobre una balacera en la intersección de la 15 Norte y la 68 Poniente entre la colonia 20 de Noviembre y La Loma.

Elementos policiales acudieron al sitio y confirmaron que un hombre se encontraba tirado sobre la vía pública, inconsciente y con diversas y evidentes heridas por impacto de arma de fuego.

¿Quién era el comerciante asesinado en el Mercado Unión de Puebla?

Paramédicos lo valoraron y determinaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de sus lesiones. Agentes investigadores dieron inicio a las diligencias correspondientes, mientras el personal del Ministerio Público realizaba el procesamiento de la escena del crimen y comenzó la respectiva carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

Un comerciante fue asesinado a balazos en inmediaciones del Mercado Unión. Foto: N+

Asimismo, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al laboratorio forense para la necropsia de ley. La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar el área y facilitar las labores de la Fiscalía General del Estado.

De manera preliminar, se informó que el occiso fue identificado con el nombre de Alejandro "N", de 26 años de edad quien laboraba como comerciante en el Mercado Unión.

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Se desata incendio en la Central de Abasto de Puebla; Hay cinco locales afectados

La madrugada de este 26 de marzo se desató un fuerte incendio que consumió al menos cinco locales de la Central de Abasto en la ciudad de Puebla.

De acuerdo a reportes preliminares, el fuego se habría originado al interior de un establecimiento de venta y distribución de pollo, sin embargo, éste se dispersó generando afectaciones en otros inmuebles y provocando pánico entre los presentes.

Se Consumen en Llamas Locales de la Central de Abasto en Puebla

Bomberos del estado y del municipio de Puebla arribaron para sofocar las llamas con ayuda de agua a presión; El saldo de daños fue un total de cinco locales dedicados a la venta de pollo, huevo, chiles y abarrotes, así como una bodega y una motocicleta.

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Con información de Ehécatl Mello

MCS